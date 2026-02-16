Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 14:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Final-8 φτάνει στο τέλος της και η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις στην Κρήτη. 

Η ώρα για το πρώτο τζάμπολ των αναμετρήσεων του Final-8 της Κρήτης πλησιάζει με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές που θα δώσουν το παρών στην τελική φάση του θεσμού. 

Αναλυτικά οι διαιτητές:

  • Ηλίας Καρπάνος
  • Γιώργος Κατραχούρας
  • Στέφανος Μαγκλογιάννης
  • Μεγακλής Μαρινάκης
  • Ιωάννης Μπακάλης
  • Πέτρος Παπαπέτρου
  • Βασίλης Πιτσίλκας
  • Γιώργος Πουρσανίδης
  • Νίκος Σκανδαλάκης
  • Στέλιος Συμεωνίδης
  • Ιωάννης Τηγάνης
  • Βασιλική Τσαρούχα
  • Ιωάννης Τσιμπούρης
  • Επαμεινώνδας Χριστινάκης


Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!
5 λεπτά πριν Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!
CHAMPIONS LEAGUE
Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV
37 λεπτά πριν Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
53 λεπτά πριν Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Εβάν Φουρνιέ
1 ώρα πριν Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Εβάν Φουρνιέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved