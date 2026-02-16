Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Final-8 φτάνει στο τέλος της και η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις στην Κρήτη.
Η ώρα για το πρώτο τζάμπολ των αναμετρήσεων του Final-8 της Κρήτης πλησιάζει με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές που θα δώσουν το παρών στην τελική φάση του θεσμού.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
- Ηλίας Καρπάνος
- Γιώργος Κατραχούρας
- Στέφανος Μαγκλογιάννης
- Μεγακλής Μαρινάκης
- Ιωάννης Μπακάλης
- Πέτρος Παπαπέτρου
- Βασίλης Πιτσίλκας
- Γιώργος Πουρσανίδης
- Νίκος Σκανδαλάκης
- Στέλιος Συμεωνίδης
- Ιωάννης Τηγάνης
- Βασιλική Τσαρούχα
- Ιωάννης Τσιμπούρης
- Επαμεινώνδας Χριστινάκης