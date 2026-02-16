Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Φεβρουαρίου 2026, 16:28
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον

Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (16/02), ενώ το κανονικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος έμεινε εκτός από το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή και μάλιστα χρειάστηκε να του παρασχεθεί οξυγόνο, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά, μετά από μια άσχημη πτώση που είχε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Μουκουντί αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο. Τη Δευτέρα (16/02) υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία δεν έδειξε κάτι σοβαρό. Ως εκ τούτου, η επιστροφή του θα εξαρτηθεί καθαρά από το πως θα πάει με τους πόνους που εξακολουθεί να έχει μετά τη σφοδρή πτώση του.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκλας Ελίασον πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε. Να θυμίσουμε ότι ο Σουηδός δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του την Τρίτη (16/02), με τους «κιτρινόμαυρους» να επιστρέφουν την Τετάρτη (17/02), ανεβάζοντας ρυθμούς ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της «Ένωσης».

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | Η αναγκαστική αποχώρηση του Μουκουντί



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
21 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
EUROLEAGUE
Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
31 λεπτά πριν Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
SUPER LEAGUE
Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
1 ώρα πριν Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved