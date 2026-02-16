ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον

INTIME SPORTS

Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (16/02), ενώ το κανονικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος έμεινε εκτός από το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή και μάλιστα χρειάστηκε να του παρασχεθεί οξυγόνο, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά, μετά από μια άσχημη πτώση που είχε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Μουκουντί αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο. Τη Δευτέρα (16/02) υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία δεν έδειξε κάτι σοβαρό. Ως εκ τούτου, η επιστροφή του θα εξαρτηθεί καθαρά από το πως θα πάει με τους πόνους που εξακολουθεί να έχει μετά τη σφοδρή πτώση του.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκλας Ελίασον πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε. Να θυμίσουμε ότι ο Σουηδός δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του την Τρίτη (16/02), με τους «κιτρινόμαυρους» να επιστρέφουν την Τετάρτη (17/02), ανεβάζοντας ρυθμούς ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της «Ένωσης».