Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Φεβρουαρίου 2026, 17:10
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, με τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και ΚιΣόν Φίζελ να μιλούν για τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η «Ένωση» έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της, καθώς την πρώτη ημέρα της τελικής φάσης της διοργάνωσης αντιμετωπίζει τους «ερυθρόλευκους».

Τόσο ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, όσο κι ο ΚιΣόν Φίζελ τόνισαν ότι στόχος της ΑΕΚ είναι να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσουν τη νίκη σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί.

Ο Γκρέι ανάφερε: «Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην χώρα, επομένως το γεγονός ότι βρισκόμαστε στους “8” που συμμετέχουν σε αυτή είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Κρήτη. Ανυπομονώ για την έναρξη. Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολλή ενέργεια απ’ όλες τις ομάδες. Περιμένουμε τους φιλάθλους και τους θεατές να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο αγώνα στον προημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα βγούμε στο γήπεδο και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πάμε να νικήσουμε. Ανυπομονώ να αγωνιστώ!».

Από την πλευρά του, ο Φίζελ τόνισε: «Περιμένουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους. Σίγουρα θα είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ο στόχος μας είναι να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο, να παίξουμε και να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό και ανυπομονώ να παίξω!».

Στην αποστολή για το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει μαζί του, τους: Γκρέι, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιώνη, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλο, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο και Σκορδίλη.

O RaiQuan Gray για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ | Allwyn Final 8

O Keyshawn Feazell για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ | Allwyn Final 8



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
21 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
EUROLEAGUE
Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
31 λεπτά πριν Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
SUPER LEAGUE
Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
1 ώρα πριν Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved