Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, με τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και ΚιΣόν Φίζελ να μιλούν για τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η «Ένωση» έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της, καθώς την πρώτη ημέρα της τελικής φάσης της διοργάνωσης αντιμετωπίζει τους «ερυθρόλευκους».

Τόσο ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, όσο κι ο ΚιΣόν Φίζελ τόνισαν ότι στόχος της ΑΕΚ είναι να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσουν τη νίκη σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί.

Ο Γκρέι ανάφερε: «Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην χώρα, επομένως το γεγονός ότι βρισκόμαστε στους “8” που συμμετέχουν σε αυτή είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Κρήτη. Ανυπομονώ για την έναρξη. Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολλή ενέργεια απ’ όλες τις ομάδες. Περιμένουμε τους φιλάθλους και τους θεατές να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο αγώνα στον προημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα βγούμε στο γήπεδο και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πάμε να νικήσουμε. Ανυπομονώ να αγωνιστώ!».

Από την πλευρά του, ο Φίζελ τόνισε: «Περιμένουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους. Σίγουρα θα είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ο στόχος μας είναι να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο, να παίξουμε και να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό και ανυπομονώ να παίξω!».

Στην αποστολή για το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει μαζί του, τους: Γκρέι, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιώνη, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλο, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο και Σκορδίλη.