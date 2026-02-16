Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις, έτοιμος για το ντεμπούτο του (pics)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο.

Την προετοιμασία του για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) και ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες του ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο T-Center κι έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό το βλέμμα του Εργκίν Αταμάν, ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι σε πολύ καλή κατάσταση κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου, με την αποστολή του «τριφυλλιού» να αναχωρεί για το Ηράκλειο την Τρίτη (17/2).

Στις επόμενες ώρες ο Αμερικανός άσος θα δηλωθεί και στη λίστα με τους 8 ξένους του «τριφυλλιού», παίρνντας πιθανότατα τη θέση του Όμερ Γιουρτσέβεν.