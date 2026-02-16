Σορτς και Φαρίντ: «Πάμε στην Κρήτη να πάρουμε το Κύπελλο» (pics)

Οnsports Τeam

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο τους τίτλο με το τριφύλλι στο στήθος και μιλώντας στο site της ΕΟΚ δεν κρύβουν την ανυπομονησία τους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάει στο Allwyn Final 8 για να υπερασπιστεί τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας, με πρώτο του αντίπαλο τον ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη (18/2, 20.00) στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ μίλησαν για τη συμμετοχή των «πρασίνων» στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και τη σημασία της διατήρησης των «σκήπτρων» στο θεσμό.

Αναλυτικά:

Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά. Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε. Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ. Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».

Κένεθ Φαρίντ: «Το Κύπελλο είναι μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να το διεκδικήσουμε, όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να το κατακτήσουμε. Το κερδίσαμε πέρσι και ελπίζω να το κάνουμε και φέτος, ώστε να φέρουμε τη σεζόν σε θετική κατεύθυνση για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, στο πρώτο ματς είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ματς εκτός έδρας παραλίγο να μας κερδίσουν. Θέλω να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε. Στους φίλους μας στην Κρήτη, ευχαριστούμε που στηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί και θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».