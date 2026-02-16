Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

INTIME SPORTS

Onsports Team

Με γκολ του Τεϊσέιρα στο 90+2’, ο Πανσερραϊκός «τσίμπησε» βαθμό (2-2) στο Περιστέρι, μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63’ – Έχασε έδαφος στη μάχη για την οκτάδα της regular season της Super League ο Ατρόμητος.

«Χορταστικό» ήταν το παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ο Πανσερραϊκός βρήκε ισάριθμες «απαντήσεις», μολονότι η δεύτερη ήρθε, παίζοντας με παίκτη λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσούμπερ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα. Η ομάδα των Σερρών, όμως, ισοφάρισε με σουτ του Λύρατζη στο 32ο λεπτό.

Στο 63’, ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Ίβαν δέχθηκε δεύτερη κίτρινη σε διάστημα 12 λεπτών. Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή και με πολύ όμορφο σουτ του Μουτουσαμί πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 87’.

Την τελευταία λέξη, όμως, την είπε ο Τεϊσέιρα, ο οποίος, με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 20’ σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, ο Μανσούρ πήρε την κεφαλιά που έφυγε άουτ. Στο 25’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή για ενδεχόμενο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τους «κυανόλευκους».

Η αντίδραση του Πανσερραϊκού ήταν άμεση. Στο 32’ έπειτα από γέμισμα στην περιοχή, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, ο Ίβαν «έσπασε» δεξιά στον Λύρατζη, ο οποίος σούταρε για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τις δύο επόμενες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με τις προσπάθειες του Μίχορλ στο 36’ και στο 44’ που πέρασαν ψηλά άουτ, με τον Πανσερραϊκό να «απαντάει» στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με δύο μεγάλες στιγμές. Στο 48’ σε πλασέ του Ίβαν και στο αμέσως επόμενο λεπτό (49’) ο Λύρατζης με μακρινό σουτ, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Χουτεσιώτη που έκανε σπουδαίες επεμβάσεις.

Η αποβολή του Αντρέι Ίβαν με δεύτερη κίτρινη στο 67’ με δεύτερη κίτρινη άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στον αγώνα με τους Περιστεριώτες να χάνουν δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτα με το πλασέ του Μίχορλ στο 72’ έπειτα από γύρισμα του Γιουμπιτάνα, που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Κάλινιν κι ακολούθως με τον Ουκάκι, ο οποίος πλάσαρε στο 76’ λίγο άουτ.

Για να έρθει στο 87ο ένα τρομερό γκολ απ’ τον Σαμουέλ Μουτουσαμί που «λύτρωσε» τον Ατρόμητο. Από απομάκρυνση της μπάλας, ο Κονγκολέζος μέσος έκανε ένα κοντρόλ με το ένα πόδι κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ με το άλλο (αριστερό), κάνοντας το 2-1 για τον Ατρόμητο.

Ο Πανσερραϊκός, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία... λέξη στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στο 90’+2’ στο τελικό 2-2 με την εξαιρετική κεφαλιά του Τεϊσέιρα από το κόρνερ του Μασκανάκη, «παγώνοντας» τους γηπεδούχους.

Τα γκολ: 27' Τσούμπερ (πέν.), 87' Μουτουσαμί / 32' Λύρατζης, 92' Τεϊσέιρα

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πέλλας)

Κίτρινες: 45’ Παπαδόπουλος, 45’+1’ Τσιγγάρας - 52’ Ίβαν, 64’ Κάλινιν

Αποβολές: 63’ Ίβαν (δεύτερη κίτρινη)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57’ Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57’ Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (67’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Κάλινιν, Τσαούσης (88’ Μασκανάκης), Ομεονγκά (8’ Ριέρα), Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ (79’ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90’+5’ Καρέλης), Ίβαν.