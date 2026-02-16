Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Στην αποστολή του ΠΑΟΚ ο Ντίμσα - Αμφίβολος με Παναθηναϊκό

Οnsports Team

Με τον Τόμας Ντίμσα στην αποστολή θα «πετάξει» το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο, για το Final 8 του Κυπέλλου (17-21/2), ο ΠΑΟΚ.

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, «ενθύμιο» το οποίο απέκτησε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν συμμετείχε σήμερα (16/2) - για δεύτερη συνεχή μέρα - στην προπόνηση της ομάδας και η παρουσία του στα πλάνα του Γιούρι Ζντοβτς για τον προημιτελικό αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (18/2, 20:00) θ' αποφασιστεί, ουσιαστικά, την τελευταία στιγμή.

Με εξαίρεση τον Ντίμσα, ο Σλοβένος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες του.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» για το μεθαυριανό παιχνίδι θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα με προπόνηση που θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλικαρνασσού.

Την ένταξη στο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ του 35χρονου ορθοπεδικού χειρουργού, Μιχαήλ Σαμαρά, γνωστοποίησε σήμερα η ΚΑΕ.

Κίνηση, η οποία, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι «ασπρόμαυροι»: «Εντάσσεται στη στρατηγική της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας και συνιστά συνέχεια της μακρόχρονης ιατρικής προσφοράς της οικογένειας Σαμαρά στον σύλλογο, δεδομένου ότι ο πατέρας του, ο αείμνηστος Κώστας Σαμαράς, υπηρέτησε επί σειρά ετών ως ιατρός του ΠΑΟΚ, προσφέροντας επί περισσότερες από δύο δεκαετίες τις υπηρεσίες του στην ομάδα καλαθοσφαίρισης.»