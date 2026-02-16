Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Σοβαρότητα θέλει ο Μπαρτζώκας -«Επικίνδυνη η ΑΕΚ, δεν έχει να χάσει τίποτα»

Οnsports Team

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πόσο απαιτητικό είναι το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ: «Για εμάς δεν νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από πλευράς προσέγγισης, γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, προερχόμενη από 12 συνεχόμενες νίκες. Δεν έχει πολλά να χάσει σε μια τέτοια αναμέτρηση και αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να συγκεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε και ζητήματα τραυματισμών, καθώς και το ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι μαζί μας. Γι’ αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση σαν ένα παιχνίδι ''χωρίς αύριο''».

Για την κατάσταση της ΑΕΚ και την αντιμετώπιση του αντιπάλου: «Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει διάθεση υποτίμησης. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αποδείξει ότι διαθέτει πολλές ποιοτικές ομάδες. Ακόμη και εκείνες που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία είναι ενισχυμένες, με καλούς ξένους παίκτες και ικανούς προπονητές. Δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός μας η σκέψη ότι θα έχουμε εύκολο έργο».

Για τη σημασία κατάκτησης του Κυπέλλου: «Όταν εκπροσωπείς τον Ολυμπιακό -και δεν μιλώ μόνο για εμένα, αλλά για όλους όσοι εργαζόμαστε στην ομάδα- δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υποτιμάς οποιονδήποτε τίτλο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που έχει μάθει να ζει μέσα από τη συλλογή τροπαίων. Έχει ήδη κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους στην ιστορία του και η δική μας επιδίωξη είναι να προσθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ακόμη. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε και αυτήν τη φορά».