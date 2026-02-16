Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας: Τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες προς τους φιλάθλους

Οnsports Team

Ανακοίνωση της ΕΟΚ για την είσοδο των φιλάθλων και τα μέτρα ασφαλείας στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μαρούσι, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Μύκονος θα διεκδικήσουν το φετινό Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση για τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθηθούν, κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων του θεσμού, δίνοντας οδηγίες προς τους φιλάθλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Ηράκλειο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ένα πενθήμερο-γιορτή για το μπάσκετ, με την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21/2). Η δράση αρχίζει την Τρίτη (17/2) με τους δύο πρώτους προημιτελικούς, Μαρούσι Chery-Άρης Betsson στις 17:00 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ στις 20:00.

Η ασφάλεια των φιλάθλων που θα βρεθούν στο Κλειστό Νέας Αλικαρνασσού αποτελεί προτεραιότητα για όλους. Η ΕΟΚ και η αστυνομία παρακαλούν όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο, ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Οι θύρες θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα της ημέρας, δηλαδή στις 15:00.

Η είσοδος θα γίνεται στο γήπεδο αυστηρά και ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα στο κινητό τους τηλέφωνο, να το πράξουν άμεσα, για να μην υπάρξει ταλαιπωρία κατά την είσοδο των φιλάθλων. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store.

Εισιτήρια για τους αγώνες της Τρίτης, αλλά και των επόμενων ημερών πωλούνται ΕΔΩ. Σημειώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει εκδοτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ενώ οι θέσεις των ΑμΕΑ για τους αγώνες της Τρίτης (17/2) έχουν εξαντληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος για παιδιά ως τριών ετών είναι ελεύθερη, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Απαγορεύεται η ανάρτηση οποιουδήποτε πανό καθώς και τα διακριτικά ομάδων. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εισαγγελική άδεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την χρήση κινητών συσκευών καταγραφής, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, για αποτροπή πράξεων βίας».