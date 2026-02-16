Παναθηναϊκός AKTOR: Το βίντεο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην πρώτη του προπόνηση

Στιγμές από την πρώτη προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα και το πρωί ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες του ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο Telekom Center Athenis κι έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό το βλέμμα του Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο συνομίλησε για αρκετή ώρα, ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες.

Δείτε το πρώτο βίντεο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ως παίκτη του Παναθηναϊκού: