Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Το βίντεο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην πρώτη του προπόνηση
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 16 Φεβρουαρίου 2026, 20:49
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το βίντεο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην πρώτη του προπόνηση

Στιγμές από την πρώτη προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό AKTOR. 

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα και το πρωί ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες του ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο Telekom Center Athenis κι έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό το βλέμμα του Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο συνομίλησε για αρκετή ώρα, ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες.

Δείτε το πρώτο βίντεο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ως παίκτη του Παναθηναϊκού:

 

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
18 λεπτά πριν UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
ΜΠΑΣΚΕΤ
Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
50 λεπτά πριν Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
1 ώρα πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Σοβαρότητα θέλει ο Μπαρτζώκας -«Επικίνδυνη η ΑΕΚ, δεν έχει να χάσει τίποτα»
2 ώρες πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Σοβαρότητα θέλει ο Μπαρτζώκας -«Επικίνδυνη η ΑΕΚ, δεν έχει να χάσει τίποτα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved