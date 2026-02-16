Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: «Το πρωτάθλημα θέλει ισονομία και καθαρότητα» - Οι δηλώσεις Παπαθεοδώρου

INTIME SPORTS

Onsports Team

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Αμαρουσίου, το οποίο αντιμετωπίζει τον Άρη στον πρώτο (χρονικά) προημιτελικό την Τρίτη (17/02):

«Είναι μια διαφορετική διοργάνωση, είμαστε στο Final 8. Είναι σημαντικό για εμάς να βρισκόμαστε σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. Ήρθαμε με σκοπό να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο όπως ο Άρης. Ο στόχος μας είναι να σώσουμε την κατηγορία στην Stoiximan GBL. Έχουμε δύσκολο έργο μπροστά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό.

Το Final 8 είναι μια ωραία διοργάνωση που στο τέλος, στον τελικό παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Οπότε γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα συμβεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Χθες ο Κολοσσός έκανε ένα θαύμα, τέτοια δεν γίνονται όμως σε μια διοργάνωση όπως το Κύπελλο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πολύ συγκεντρωμένοι στον στόχο τους, οπότε για εμάς είναι και μια διαδικασία που περιλαμβάνει και την αποφόρτιση».

Για την παρουσία του στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού που στο παρελθόν είχε κατακτήσει μετάλλια με τις μικρές Εθνικές: «Είναι μια παρακαταθήκη που υπάρχει για το ελληνικό μπάσκετ και τις ομάδες που είχαμε, αλλά και για εμένα προσωπικά είναι μια ωραία ανάμνηση. Είναι ένα μπασκετικό περιβάλλον εδώ, το Ηράκλειο είνια μια ωραία πόλη που έχει συνδυαστεί με καλές και άσχημες στιγμές στο μπάσκετ. Είναι μέσα στον αθλητισμό όλα».

Για το τι μπορεί να γίνει στον θεσμό του Κυπέλλου και οι υπόλοιπες ομάδες πλην των «αιωνίων» να έχουν μία καλύτερη ευκαιρία: «Νομίζω είναι σημαντικό να αλλάξει το format. Κάθε χρόνο αλλάζει τα τελευταία χρόνια αλλά. Τελευταία ομάδα που πήρε το Κύπελλο πλην των «αιωνίων» ήταν το 2020. Τότε ο τελικός ήταν μεταξύ Προμηθέα και ΑΕΚ. Ίσως πρέπει να αλλάξει το φορμάτ και οι δύο αυτοί αντίπαλοι να τεθούν πιο νωρίς αντιμέτωποι. Καθώς με τα ρόστερ και τα μπάτζετ που έχουν είναι στο όριο του αδύνατου να τους κοντράρεις σε ένα ματς που είναι προσηλωμένοι στον στόχο τους».

Για το φετινό πρωτάθλημα της GBL: «Αγωνιστικά το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Καλύτεροι παίκτες και προπονητές, διοικήσεις σταθερές με όραμα και φιλοδοξίες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι το συγκεκριμένο παράδειγμα ώστε το πρωτάθλημά μας να έχει εκτός από ανταγωνιστικότητα και υψηλό επίπεδο μέσα στο γήπεδο, να συμβαίνει και εκτός γηπέδου. Χρειάζεται ισονομία, ισορροπία και καθαρότητα».