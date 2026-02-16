Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πέταξε για Κρήτη ο Ολυμπιακός, εφτασε στο Ηράκλειο η ΑΕΚ

INTIME SPORTS

Ο Ολυμπιακός πέταξε για την Κρήτη, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, ενόψει του προημιτελικού, για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή τελική φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης φτάνει στο τέλος της.

Οι πρώτες ομάδες φτάνουν στην Κρήτη, με την αποστολή της ΑΕΚ να είναι ήδη στο Ηράκλειο. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει μαζί του στην αποστολή τόσο τον αρχηγό, Δημήτρη Φλιώνη, όσο και τον Δημήτρη Κατσίβελη, οι οποίοι αμφότεροι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμό. Το πιθανότερο είναι, πάντως, κανένας τους να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί και ταξίδεψαν με την ομάδα περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους.

Με προορισμό την Κρήτη πέταξε κι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την «Ένωση» στον δεύτερο προημιτελικό το βράδυ της Τρίτης (17/02, 20:00). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντιμετωπίζει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς εκτός έμεινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταξίδεψε εσπευσμένα στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους.

Στην Κρήτη είναι ήδη κι οι αποστολές του Άρη και του Αμαρουσίου. Οι δύο ομάδες, μάλιστα, προπονήθηκαν τη Δευτέρα (16/02) στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα γίνουν κι οι αγώνες του Final 8.

Το πρόγραμμα του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Μαρούσι – Άρης (1)

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος (3)

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - ΠΑΟΚ (4)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Νικητής 1 - Νικητής 2 (17:00)

Νικητής 3 - Νικητής 4 (20:00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)