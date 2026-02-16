Ολυμπιακός: Στην Αμερική ο Ντόρσεϊ, δεν ταξιδεύει στην Κρήτη

Οnsports Τeam

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό ο οποίος θα ταξιδέψει στην Κρήτη για τον αυριανό προημιτελικό του Κυπέλλου χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος ταξιδεύει για Αμερική.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, εν όψει Final-8.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική για προσωπικούς λόγους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναχωρεί σήμερα για το Ηράκλειο, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στον δεύτερο προημιτελικό του Final-8, αλλά στην αποστολή δε θα βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο παίκτης των "ερυθρόλευκων" έχει εξασφαλίσει άδεια για να ταξιδέψει στην Αμερική για προσωπικούς του λόγους και αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας και συγκεκριμένη στην Κρήτη, την Παρασκευή, έτσι ώστε αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρόκριση στον τελικό να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.