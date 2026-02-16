Παναθηναϊκός: Sold out μέσα σε 40 λεπτά για τον ευρωπαϊκό ημιτελικό με τον Πανιώνιο

Οnsports Τeam

Μεγάλη η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού για ευρωπαϊκή διάκριση στο βόλεϊ γυναικών.

Sold out μέσα σε λιγότερο από μία ώρα έκαναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού!

Oι οπαδοί του τριφυλλιού μετρούν αντίστροφα για τον σπουδαίο πρώτο ημιτελικό του CEV Challenge Cup με αντίπαλο τον Πανιώνιο την Πέμπτη (19/2, 17:30) στο κλειστό του Μετς και το απέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο.

Συγκεκριμένα, περίπου 40 λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, μέσω της οποίας έγινε γνωστό ότι τα εισιτήρια κυκλοφορούν, ήρθε και η εξάντληση τους.

Έτσι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν ασφυκτικά το κλειστό του Μετς και θα προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Α.Ο.:

«Έκαναν φτερά τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ομάδα της Νέας Σμύρνης, καθώς η δίψα των φιλάθλων είναι μεγάλη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία».