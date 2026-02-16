Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Sold out μέσα σε 40 λεπτά για τον ευρωπαϊκό ημιτελικό με τον Πανιώνιο
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 14:42
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Sold out μέσα σε 40 λεπτά για τον ευρωπαϊκό ημιτελικό με τον Πανιώνιο

Μεγάλη η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού για ευρωπαϊκή διάκριση στο βόλεϊ γυναικών.

Sold out μέσα σε λιγότερο από μία ώρα έκαναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού!

Oι οπαδοί του τριφυλλιού μετρούν αντίστροφα για τον σπουδαίο πρώτο ημιτελικό του CEV Challenge Cup με αντίπαλο τον Πανιώνιο την Πέμπτη (19/2, 17:30) στο κλειστό του Μετς και το απέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο.

Συγκεκριμένα, περίπου 40 λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, μέσω της οποίας έγινε γνωστό ότι τα εισιτήρια κυκλοφορούν, ήρθε και η εξάντληση τους.

Έτσι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν ασφυκτικά το κλειστό του Μετς και θα προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Α.Ο.:

«Έκαναν φτερά τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ομάδα της Νέας Σμύρνης, καθώς η δίψα των φιλάθλων είναι μεγάλη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!
4 λεπτά πριν Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!
CHAMPIONS LEAGUE
Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV
36 λεπτά πριν Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
52 λεπτά πριν Αυτοί είναι οι διαιτητές του Final-8
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Εβάν Φουρνιέ
1 ώρα πριν Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Εβάν Φουρνιέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved