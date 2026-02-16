Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!
INTIME SPORTS
Onsports Team 16 Φεβρουαρίου 2026, 15:46
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!

Την απόφαση να διακόψει κάθε συνεργασία με την Ομοσπονδία μπάσκετ φέρεται να έλαβε ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην Ομοσπονδία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης φέρεται να διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για ζητήματα που άπτονται τόσο της προσωπικής του συνεργασίας όσο και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Η απόφασή του μπορεί να χαρακτηριστεί γενναία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκε έντονες πιέσεις από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, προκειμένου να αναθεωρήσει, ωστόσο ο πρώην αρχηγός του «τριφυλλιού» εμφανίζεται ανυποχώρητος.

Το ελληνικό μπάσκετ διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών σε επίπεδο ισονομίας, με τις «φωνές» ολοένα και να πληθαίνουν. Πρόσωπα με το ειδικό βάρος του Διαμαντίδη δεν επιθυμούν να συνδέονται με τέτοιου είδους συζητήσεις, έστω κι αν ο ίδιος δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε τέτοια ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της απόφασης, λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, συνιστά σημαντικό πλήγμα για την ΕΟΚ.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
21 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας 2026: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να νικήσουμε» - Οι δηλώσεις Γκρέι
EUROLEAGUE
Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
31 λεπτά πριν Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
SUPER LEAGUE
Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
1 ώρα πριν Super League: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την κρητική ομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved