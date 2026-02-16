Euroleague: «Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ»

Onsports Team

Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στην Παρτιζάν, καθώς ο Κάμερον Πέιν ετοιμάζεται για επιστροφή στο ΝΒΑ, για λογαριασμό των Σίξερς.

Η παρουσία του Αμερικανού γκαρντ στην Παρτιζάν φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», ο Πέιν αναμένεται να αποχωρήσει από τη σερβική ομάδα και να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, υπογράφοντας εκ νέου στους Σίξερς, με τους οποίους αγωνίστηκε και τη σεζόν 2023-24.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως η ομάδα του ΝΒΑ θα καταβάλει το ποσό των 1.750.000 δολαρίων στην Παρτιζάν για την απόκτησή του.

Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, ο 32χρονος είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 10,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 10 συμμετοχές και 23:20 λεπτά παρουσίας ανά αγώνα.