Παπαθεοδώρου κατά μπασκετικού συστήματος: «Κι αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δεν σε φοβάμαι»

Onsports Team

«Έκρηξη» του προπονητή του Αμαρουσίου μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και τη νίκη της ομάδας του η οποία δέχτηκε πέντε τεχνικές ποινές, ενώ κι ο ίδιος αποβλήθηκε.

Το Μαρούσι πήρε τεράστιας σημασίας νίκη επί της Καρδίτσας. Αποτέλεσμα που δεν μετρίασε τον εκνευρισμό του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, ενώ η ομάδα του δέχτηκε συνολικά πέντε.

Στις δηλώσεις του επιτέθηκε στο μπασκετικό σύστημα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».