ΟΦΗ: Με απουσίες απέναντι στην Κηφισιά, εκτός Σαλσέδο και Σενγκέλια
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 23:03
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χρήστος Κόντης για την εκτός έδρας αναμέτρηση των Κρητικών με την Κηφισιά.

Με προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του (15/2, 17:30) αγώνα με την Κηφισιά στο Γήπεδο Νεάπολης, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Λεβάν Σενγκέλια ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ο τιμωρημένος Έντι Σαλσέδο, αλλά και οι τραυματίες Χουάν Νέιρα (ατομικό πρόγραμμα) και Ζήσης Καραχάλιος (θεραπεία).

Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους:

Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Γκονζάλεθ, Καινουργιάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλο, Βούκοτιτς, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Φούντα, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκη και Ισέκα.

 



