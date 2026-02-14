ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Onsports Team

Παρελθόν απ’ το τεχνικό επιτελείο της Ένωσης αποτελεί ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, μετά από απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς – Ποιος ο λόγος που οδήγησε αυτή την εξέλιξη.

Μείον έναν συνεργάτη στο τεχνικό επιτελείο, για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, αποφάσισε να μη συνεχιστεί η συνεργασία με τον Αλεξάνταρ Ρόγκιτς. Έτσι ο συγκεκριμένος προπονητής «τελείωσε» από την ΑΕΚ, με προσωπική επιλογή του Νίκολιτς.

Την απόφαση αυτή την πήρε ο προπονητής της ΑΕΚ, καθώς ο Ρόγκιτς πήγε μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ. Για να δει τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο τεχνικός της Ένωσης δεν γνώριζε κάτι, δεν είχε ενημερωθεί και έτσι έκρινε πως πρέπει να διακοπεί η συνεργασία με τον συμπατριώτη του. Απόφαση η οποία ανακοινώθηκε στην ομάδα και ο Ρόγκιτς δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστο είναι το αν θα αντικατασταθεί στο τεχνικό τιμ ο τέως συνεργάτης του Νίκολιτς, απόφαση που θα λάβει ο ίδιος ο προπονητής της ΑΕΚ.