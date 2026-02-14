Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Τρέλα» Λεσόρ στην κοπή πίτας του συνδέσμου του Βύρωνα
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 21:59
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

«Τρέλα» Λεσόρ στην κοπή πίτας του συνδέσμου του Βύρωνα

Ο Γάλλος σέντερ έδωσε το παρών στην εκδήλωση του συνδέσμου της «Θύρας 13» στην περιοχή του Βύρωνα και έγινε ένα με τον κόσμο.

Το «δέσιμο» του Ματίας Λεσόρ με την εξέδρα, είναι ξεχωριστό. Ο Γάλλος με το πάθος που τον διακρίνει, έχει την αγάπη των οπαδών, ακόμη και τώρα που δεν αγωνίζεται εδώ και καιρό. Έτσι, η παρουσία του στην κοπή πίτας του συνδέσμου της «Θύρας 13» στην περιοχή του Βύρωνα, έφερε ντελίριο ενθουσιασμού.

Πέρα από τους φίλους της ομάδας που έσπευσαν να τον αποθεώσουν, ξετρελάθηκε και ο ίδιος ο σέντερ των «πράσινων». Ειδικά όταν άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν το «χόρτο μαγικό», με τον Λεσόρ να συμμετέχει και να χοροπηδά, τραγουδώντας κι αυτός.

Κράτησε πυρσό, ενώ άκουσε το όνομά του ρυθμικά. Έγινε ένα με τον κόσμο, έδωσε χαρά με την παρουσία του και είναι ακόμη μια ένδειξη του «δεσίματος» και της συσπείρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μπάσκετ και της εξέδρας των «πράσινων».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
27 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
SUPER LEAGUE
Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη
39 λεπτά πριν Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη
BASKET LEAGUE
«Τρέλα» Λεσόρ στην κοπή πίτας του συνδέσμου του Βύρωνα
45 λεπτά πριν «Τρέλα» Λεσόρ στην κοπή πίτας του συνδέσμου του Βύρωνα
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» στη Λιβαδειά και νέα απώλεια
1 ώρα πριν Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» στη Λιβαδειά και νέα απώλεια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved