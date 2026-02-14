«Τρέλα» Λεσόρ στην κοπή πίτας του συνδέσμου του Βύρωνα

Onsports Team

Ο Γάλλος σέντερ έδωσε το παρών στην εκδήλωση του συνδέσμου της «Θύρας 13» στην περιοχή του Βύρωνα και έγινε ένα με τον κόσμο.

Το «δέσιμο» του Ματίας Λεσόρ με την εξέδρα, είναι ξεχωριστό. Ο Γάλλος με το πάθος που τον διακρίνει, έχει την αγάπη των οπαδών, ακόμη και τώρα που δεν αγωνίζεται εδώ και καιρό. Έτσι, η παρουσία του στην κοπή πίτας του συνδέσμου της «Θύρας 13» στην περιοχή του Βύρωνα, έφερε ντελίριο ενθουσιασμού.

Πέρα από τους φίλους της ομάδας που έσπευσαν να τον αποθεώσουν, ξετρελάθηκε και ο ίδιος ο σέντερ των «πράσινων». Ειδικά όταν άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν το «χόρτο μαγικό», με τον Λεσόρ να συμμετέχει και να χοροπηδά, τραγουδώντας κι αυτός.

Κράτησε πυρσό, ενώ άκουσε το όνομά του ρυθμικά. Έγινε ένα με τον κόσμο, έδωσε χαρά με την παρουσία του και είναι ακόμη μια ένδειξη του «δεσίματος» και της συσπείρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μπάσκετ και της εξέδρας των «πράσινων».