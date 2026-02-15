Το ΦΕΚ των 6,9 εκατ.: Πώς συνεχίζεται η χρηματοδότηση του ΣΕΦ πριν την παραχώρηση

Onsports Team

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει κάλυψη ελλείμματος 2,335 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, την ώρα που η σύμβαση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός παραμένει ανυπόγραφη

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει κάλυψη ελλείμματος 2,335 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, την ώρα που η σύμβαση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός παραμένει ανυπόγραφη.

Η αναμονή για τις τελικές υπογραφές φαίνεται ότι κοστίζει εκατομμύρια στο ελληνικό Δημόσιο. Πριν μάθουμε για τα 25 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 2026, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 3 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπεται ότι το έλλειμμα ύψους 2,335 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα — δηλαδή, στην πράξη, από κρατικές δαπάνες!

H μη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, παρότι η σχετική συμφωνία έχει ανακοινωθεί εδώ και επτά μήνες κι έχει με νόμο αποφασισθεί, δημιουργεί χώρο για κινήσεις που βλάπτουν το Δημόσιο.

Η βασική εκκρεμότητα αυτή δεν φαίνεται να «παγώνει» τη χρηματοδότηση του ΣΕΦ. Αντιθέτως και σε πλήρη αντίθεση με ο, τι συνέβη στο Κλειστό του ΟΑΚΑ, στο οποίο ουδέποτε δόθηκε ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση ή ο, τι άλλο, τα κονδύλια συνεχίζουν να εγκρίνονται και τα ελλείμματα να καλύπτονται από το Δημόσιο!

Τα νούμερα που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για το 2026:

• τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε 4,6 εκατ. ευρώ

• τα αναμενόμενα έξοδα φτάνουν τα 6,935 εκατ. ευρώ

• δημιουργείται έλλειμμα 2,335 εκατ. ευρώ

Το ίδιο το ΦΕΚ αναφέρει ρητώς ότι το ελλειμματικό αυτό ισοζύγιο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, ο οποίος μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ΝΠΙΔ.

Και εδώ τίθεται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος χρηματοδοτεί τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όταν εμφανίζουν ελλειμματικούς προϋπολογισμούς;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: το Δημόσιο. Δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός. Δηλαδή οι φορολογούμενοι.

Ποιος πληρώνει και γιατί;

Πόσο λογικό είναι οι φορολογούμενοι να καλύπτουν:

• δαπάνες στεγανότητας και αποκατάστασης διαρροών από την οροφή,

• λειτουργία και ενεργειακό κόστος του συστήματος κλιματισμού,

• γενικότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων, όταν εδώ και μήνες έχει συμφωνηθεί η παραχώρηση του ΣΕΦ σε ιδιωτική ΚΑΕ;

Και πώς δικαιολογείται αυτή η προνομιακή μεταχείριση, όταν σε αντίστοιχη περίπτωση, για το Telekom Center Athens, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επένδυσε σχεδόν 28 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων;

Το παράδοξο της παραχώρησης

Από τη στιγμή που το Δημόσιο:

• χρηματοδοτεί τη συντήρηση,

• καλύπτει ελλείμματα,

• και σχεδιάζει να πληρώσει και για την ανακαίνιση,

θα μπορούσε, εύλογα, να διατηρήσει την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, εισπράττοντας έσοδα από μισθώσεις ή άλλες εμπορικές χρήσεις.

Η συμφωνία παραχώρησης που έχει ανακοινωθεί προβλέπει:

• διάρκεια 49 ετών

• απόδοση 30% των εσόδων στο κράτος

• και μεταφορά του κόστους μετατροπής του σταδίου σε γήπεδο μπάσκετ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Την ίδια περίοδο, όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει να εγκρίνει και να εκταμιεύει κονδύλια για τη συντήρηση και ανακατασκευή της εγκατάστασης.

Δείτε το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός του ΣΕΦ για το 2026, όπου προβλέπεται ρητώς ότι το Δημόσιο θα καλύψει τον ελλειμματικό προϋπολογισμό.

Διαβάστε το ΦΕΚ για το ΣΕΦ