Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Φεβρουαρίου 2026, 19:25
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία

Τη μνήμη των εφτά φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία, τίμησαν τα μέλη της ΑΕΚ, πριν από το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του άφησαν από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στη Θύρα 4.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το «ζέσταμα», πήγαν στο πέταλο, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τίμησαν με μνήμη των εφτά «αετόπουλων», αφήνοντας από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.

Η κίνηση της ΑΕΚ χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο, κάτι που είχε συμβεί και πριν λίγες ημέρες στον ημιτελικό Κύπελλου, όταν ανάλογη κίνηση είχε πράξει κι ο Παναθηναϊκός.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή το ντέρμπι των «Δικεφάλων»
8 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή το ντέρμπι των «Δικεφάλων»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
52 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Με τριάδα στα στόπερ η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Με τριάδα στα στόπερ η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved