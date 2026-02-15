Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι στη Νεάπολη με επιστροφή των γηπεδούχων

Onsports Team

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά, αλλά η ομάδα του Λέτο δεν τα παράτησε και ισοφάρισε ενώ είχε και φάσεις για να πετύχει την ανατροπή.

Εξαιρετικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νεάπολης. Γεμάτο σασπένς, με σημαντική επιστροφή της Κηφισιάς απέναντι στον ΟΦΗ για το τελικό 2-2. Οι Κρητικοί είχαν προηγηθεί με δύο τέρματα απ’ το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν και έχασαν ευκαιρίες για την απόλυτη ανατροπή.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο παραμένει χωρίς νίκη το 2026, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε με την πικρία πως είχε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και την ψυχολογία με το μέρος του, αλλά δεν πήρε τη νίκη. Πάντως και οι δύο ομάδες χάρισαν ένα εξαιρετικό ματς στους φιλάθλους.

Δυστυχώς στο 40’ υπήρξαν προβλήματα με αποτέλεσμα να διακοπεί το ματς λόγω έντασης στην εξέδρα. Ευτυχώς το θέμα έληξε γρήγορα, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό ζήτημα.

Με την ισοπαλία αυτή, ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 25 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά στους 20.

Το φιλμ του αγώνα

4’ Γκολ 0-1: Μπαλιά στον χώρο από τον Νους, ο Ανδρούτσος μπήκε στην περιοχή και με ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

8’ Γκολ 0-2: Η μπάλα έφτασε στον Αθανασίου από πάσα του Νους, ο αριστερός μπακ των φιλοξενούμενων έκανε το γύρισμα και από κοντά ο Φούντας σκόραρε!

17’ Κλέψιμο του Πόμπο, πάσα στον Μίγιτς που ήταν σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

19’ Γκολ 1-2: Ο Αμανί εκτός περιοχής έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Κρίζμανιτς κι άλλαξε πορεία, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα!

39’ Φάουλ για την Κηφισιά με γύρισμα του Αντόνισε, ο Αμανί έστρωσε στον Πόμπο που από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ.

54’ Ο Πόμπο βρήκε τον Λαρουσί, αυτός πέρασε τον Ανδρούτσο, έκανε το γύρισμα, με τον Αντόνισε από κοντά να κάνει τακουνάκι και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

60’ Ο Πόμπο μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, σούταρε, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

66’ Διώξιμο της άμυνας του ΟΦΗ, ο Πόμπο σούταρε με τη μία εκτός περιοχής, με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

74’ Γκολ 2-2: Ο Πόμπο έκανε την κάθε στον Νούνελι που μπήκε στην περιοχή, σούταρε με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης σκόραρε ισοφαρίζοντας το ματς!

81’ Κόρνερ του Αθανασίου, κεφαλιά του Κωστούλα με την μπάλα να φεύγει άουτ.

84’ Φάουλ για την Κηφισιά με τον Πόμπο, Θεοδωρίδης και Πέτκοφ μπλέχτηκαν στη φάση χάνοντας μεγάλη ευκαιρία καθώς η μπάλα έφυγε άουτ.

90+2’ Σέντρα από δεξιά, ο Πόμπο στην «καρδιά» της άμυνας προσπάθησε να κάνει την προβολή, κόντρα με αμυντικό του ΟΦΗ και απομακρύνθηκε η μπάλα.

90+3’ Ο Νούνελι έγινε κάτοχος δεξιά με χώρο, μπήκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά με τον Χριστογεώργο να διώχνει με διπλή προσπάθεια.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Εμπό, Αντόνισε, Ούγκο Σόουζα – Αποστολάκης, Νους.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Μαϊντάνα (45’+3’ Λαρουσί), Εμπό (46’ Πέρεθ), Αμανί (71’ Χριστόπουλος), Πόμπο, Νούνελι, Αντόνισε (71’ Μπένι), Μίγιτς (46’ Θεοδωρίδης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αποστολάκης (68’ Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (81’ Βούκοτιτς), Φούντας (81’ Ρομάνο), Νους, Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).