Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Φεβρουαρίου 2026, 20:46
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!

Ο Θωμάς Στρακόσα, κατά τη διάρκεια του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, απέκρουσε το τρίτο του πέναλτι στη φετινή Super League.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, κρατώντας την «Ένωση» «όρθια» στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας.

Στο 12ο λεπτό απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γιώργος Γιακουμάκης, διατηρώντας το 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τρίτη απόκρουση πέναλτι για τον 30χρονο γκολκίπερ στο φετινό πρωτάθλημα. Όλες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Οι δύο προηγούμενες ήταν:

  • Στις 5 Οκτωβρίου 2025, η επέμβασή του στο 5ο λεπτό στην εκτέλεση του Ανδρέας Τετέι στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Περιστέρι.
  • Στις 30 Νοεμβρίου 2025, στο 25ο λεπτό, απέκρουσε το πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι, διατηρώντας το 0-1 της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με σκορ 3-2.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | Το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης εκτελεί, ο Στρακόσα αποκρούει!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή το ντέρμπι των «Δικεφάλων»
6 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή το ντέρμπι των «Δικεφάλων»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
50 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Με τριάδα στα στόπερ η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Με τριάδα στα στόπερ η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved