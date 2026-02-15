ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!

INTIME SPORTS

Ο Θωμάς Στρακόσα, κατά τη διάρκεια του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, απέκρουσε το τρίτο του πέναλτι στη φετινή Super League.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, κρατώντας την «Ένωση» «όρθια» στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας.

Στο 12ο λεπτό απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γιώργος Γιακουμάκης, διατηρώντας το 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τρίτη απόκρουση πέναλτι για τον 30χρονο γκολκίπερ στο φετινό πρωτάθλημα. Όλες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Οι δύο προηγούμενες ήταν:

Στις 5 Οκτωβρίου 2025, η επέμβασή του στο 5ο λεπτό στην εκτέλεση του Ανδρέας Τετέι στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Στις 30 Νοεμβρίου 2025, στο 25ο λεπτό, απέκρουσε το πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι, διατηρώντας το 0-1 της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με σκορ 3-2.