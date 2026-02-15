FA Cup: Εύκολη πρόκριση της Άρσεναλ – Τα αποτελέσματα

Onsports Team

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 4-0 της Γουίγκαν και συνεχίζουν στο Κύπελλο Αγγλίας – Προκρίθηκαν τα φαβορί.

Λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε η Άρσεναλ για να πετύχει τέσσερα γκολ επί της Γουίγκαν και με το 4-0 να προκριθεί... δια περιπάτου στους «16» του FA Cup. Μαντουέκε (11΄), Μαρτινέλι (18'), Χαντ (αυτ. 23΄) και Γκαμπριέλ Ζεσούς (27΄) οι σκόρερ των Λονδρέζων.

Πιο δύσκολα η Λιντς, η οποία χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει το «εισιτήριο» εις βάρος της Μπέρμιγχαμ με 4-2 (ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 1-1).

Γουλβς και Σάντερλαντ προκρίθηκαν με το ίδιο σκορ (1-0) επί των Γκρίμσμπι και Όξφορντ, ενώ η Φούλαμ επίσης δύσκολα πέρασε το εμπόδιο της Στόουκ με 2-1.

Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου (φάση των «32») στο Κύπελλο Αγγλίας:

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παρ.)

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι Αναβλήθηκε

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 2-4 πέν. (1-1 κ.αγ. & παρ.)

Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1

Άρσεναλ-Γουίγκαν 4-0

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2