FA Cup: Εύκολη πρόκριση της Άρσεναλ – Τα αποτελέσματα
Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 4-0 της Γουίγκαν και συνεχίζουν στο Κύπελλο Αγγλίας – Προκρίθηκαν τα φαβορί.
Λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε η Άρσεναλ για να πετύχει τέσσερα γκολ επί της Γουίγκαν και με το 4-0 να προκριθεί... δια περιπάτου στους «16» του FA Cup. Μαντουέκε (11΄), Μαρτινέλι (18'), Χαντ (αυτ. 23΄) και Γκαμπριέλ Ζεσούς (27΄) οι σκόρερ των Λονδρέζων.
Πιο δύσκολα η Λιντς, η οποία χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει το «εισιτήριο» εις βάρος της Μπέρμιγχαμ με 4-2 (ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 1-1).
Γουλβς και Σάντερλαντ προκρίθηκαν με το ίδιο σκορ (1-0) επί των Γκρίμσμπι και Όξφορντ, ενώ η Φούλαμ επίσης δύσκολα πέρασε το εμπόδιο της Στόουκ με 2-1.
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου (φάση των «32») στο Κύπελλο Αγγλίας:
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1
Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παρ.)
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι Αναβλήθηκε
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0
Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3
Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0
Μπέρμιγχαμ-Λιντς 2-4 πέν. (1-1 κ.αγ. & παρ.)
Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1
Άρσεναλ-Γουίγκαν 4-0
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2