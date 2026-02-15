Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Το γκολ του Μπακασέτα και η αντίδραση της εξέδρας - Βίντεο

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Δείτε το γκολ ισοφάρισης από τον Τάσο Μπακασέτα και την αντίδραση μερίδας του κόσμου στη Λεωφόρο.

Το 0-1 της ΑΕΛ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έφερε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στη Λεωφόρο και ειδικά προς τον Τάσο Μπακασέτα, κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που σκόραρε για το 1-1 στο 67' με δυνατό σουτ, ωστόσο, όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα, μια μερίδα του κόσμου αποδοκίμασε και πάλι, αν και η πλειοψηφία χειροκρότησε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ: