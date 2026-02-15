Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Το γκολ του Μπακασέτα και η αντίδραση της εξέδρας - Βίντεο
Οnsports Team 15 Φεβρουαρίου 2026, 22:45
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Το γκολ του Μπακασέτα και η αντίδραση της εξέδρας - Βίντεο

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Δείτε το γκολ ισοφάρισης από τον Τάσο Μπακασέτα και την αντίδραση μερίδας του κόσμου στη Λεωφόρο.

Το 0-1 της ΑΕΛ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έφερε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στη Λεωφόρο και ειδικά προς τον Τάσο Μπακασέτα, κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που σκόραρε για το 1-1 στο 67' με δυνατό σουτ, ωστόσο, όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα, μια μερίδα του κόσμου αποδοκίμασε και πάλι, αν και η πλειοψηφία χειροκρότησε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ:



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision
2 ώρες πριν Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τα highlights της αναμέτρησης
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τα highlights της αναμέτρησης
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις - Μας έλειπαν τέσσερις παίκτες»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις - Μας έλειπαν τέσσερις παίκτες»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες - Βίντεο
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved