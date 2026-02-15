Μπενίτεθ: «Το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις - Μας έλειπαν τέσσερις παίκτες»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ η οποία κρατά το «τριφύλλι» μακριά απ’ την τετράδα.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές καθυστερήσεις. Δεχθήκαμε γκολ στο ξεκίνημα από μια αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επιθετικό τρίτο το δικό μας, δηλαδή το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου έστω ώστε να μην του επιτρέπουμε να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις, είναι λογικό όταν είσαι συνέχεια στο μισό του αντιπάλου κάποιες φορές θα βρεθείς εκτεθειμένος. Δεν είναι θέμα παικτών, μπορεί να υπήρχε η αίσθηση ότι βγάζουμε κάποιες επικίνδυνες αντεπιθέσεις, το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις που έχουμε μπροστά. Είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι, ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν σήμερα οπότε ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων».