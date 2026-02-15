Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τα highlights της αναμέτρησης

Οnsports Team

Με κάκιστη εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να βρεθεί στην τέταρτη θέση, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους».

Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας, που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους αγανακτισμένους φιλάθλους του Τριφυλλιού.

