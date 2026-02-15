Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Ξέσπασμα στη Λεωφόρο - Έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΛ και ο κόσμος που βρέθηκε στη Λεωφόρο αποδοκίμασε έντονα στο τέλος του 45λεπτου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Super League, θέλοντας τη νίκη που θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά από την τέταρτη θέση και τον Λεβαδειακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με τριάδα στα στόπερ, ωστόσο η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή.

Οι «πράσινοι» δεν απείλησαν καθόλου την εστία της ΑΕΛ, καθώς η μπάλα δεν έφτανε με τίποτα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο 45λεπτο είχαν μόλις μία τελική, από απευθείας εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να βρίσκει στο τείχος και να περνάει κόρνερ.

Έτσι, στο τέλος του πρώτου 45λέπτου ο κόσμος που βρέθηκε στις εξέδρες της Λεωφόρου αποδοκίμασε έντονα τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του.