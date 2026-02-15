Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Με τριάδα στα στόπερ η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
Οnsports Team 15 Φεβρουαρίου 2026, 20:05
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΛ, για την 21η αγωνιστική της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Super League, όντας στο -7 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, έχοντας όμως δύο παιχνίδια λιγότερα.

Οι «πράσινοι» έχουν να διαχειριστούν πολλά προβλήματα, μιας και εννέα ποδοσφαιριστές έχουν μείνει εκτός αποστολής.

Συγκεκριμένα, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει κόντρα στην ΑΕΛ τους Φακούντο Πελίστρι, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια, Μουσά Σισοκό, Γιάννη Κώτσιρα, Ανδρέα Τετέι, Γιώργο Κυριακόπουλο και Ίνγκι Ίνγκασον.

Ως εκ τούτου, στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο Αλμπάν Λαφόν ξεκινάει κάτω από τα γκολπόστ, ενώ η τριάδα της άμυνας αποτελείται από τους Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργο Κάτρη. Όλη την αριστερή πλευρά θα έχει στο ντεμπούτο του ο Χάβι Ερνάντεθ, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να ξεκινάει δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Άνταμ Τσέριν και Τάσος Μπακασέτας, ελαφρώς προωθημένοι οι Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ στη κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Κάρολ Σφιντέρκσι.



