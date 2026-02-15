Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Φεβρουαρίου 2026, 19:17
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς που θα καθορίσει πολλά στην κορυφή.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Αν υπάρξει νικητής, αυτόματα ανεβαίνει κορυφή. Κάτι που για την ΑΕΚ θα συμβεί και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά με ματς περισσότερο. Άρα σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ νικήσει το εξ αναβολής με την Κηφισιά, θα είναι ισόβαθμοι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, καθώς λίγες ώρες πριν τη σέντρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν καλά ότι με ενδεχόμενο «διπλό», σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί, θα καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση, χωρίς να εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.

Η δοκιμασία της Τούμπας, άλλωστε, είναι το τελευταίο ντέρμπι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της regular season στη Super League. Η Τούμπα, βέβαια, παραμένει «απόρθητη» για πάνω από έναν χρόνο, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας από τις 13 Φεβρουαρίου 2025, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει νικήσει Ολυμπιακό (2-1), Παναθηναϊκό (2-0) και Άρη (3-1) για τη Super League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι στη Νεάπολη με επιστροφή των γηπεδούχων
12 λεπτά πριν Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι στη Νεάπολη με επιστροφή των γηπεδούχων
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Περιμένουμε Χέιζ και Λεσόρ, θέλουμε το Κύπελλο όπως και πέρσι»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Περιμένουμε Χέιζ και Λεσόρ, θέλουμε το Κύπελλο όπως και πέρσι»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία
26 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία
SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
34 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved