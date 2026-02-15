LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

INTIME SPORTS

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ , για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς που θα καθορίσει πολλά στην κορυφή.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Αν υπάρξει νικητής, αυτόματα ανεβαίνει κορυφή. Κάτι που για την ΑΕΚ θα συμβεί και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά με ματς περισσότερο. Άρα σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ νικήσει το εξ αναβολής με την Κηφισιά, θα είναι ισόβαθμοι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, καθώς λίγες ώρες πριν τη σέντρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν καλά ότι με ενδεχόμενο «διπλό», σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί, θα καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση, χωρίς να εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.

Η δοκιμασία της Τούμπας, άλλωστε, είναι το τελευταίο ντέρμπι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της regular season στη Super League. Η Τούμπα, βέβαια, παραμένει «απόρθητη» για πάνω από έναν χρόνο, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας από τις 13 Φεβρουαρίου 2025, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει νικήσει Ολυμπιακό (2-1), Παναθηναϊκό (2-0) και Άρη (3-1) για τη Super League.

