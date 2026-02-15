Αταμάν: «Περιμένουμε Χέιζ και Λεσόρ, θέλουμε το Κύπελλο όπως και πέρσι»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα από τον Κολοσσό αναφέρθηκε στον Χέις-Ντέιβις και τόνισε πως μετά το Κύπελλο θα μπει στην ομάδα ο Λεσόρ, σημειώνοντας πως η ομάδα δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ομάδα είναι ολοφάνερο ότι ήταν συναισθηματικά και πνευματικά κουρασμένη μετά τη Φενέρ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε 56 πόντους και ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ψυχολογία. Μετά παλέψαμε, φέραμε το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Κολοσσός είχε ψυχολογία με το μέρος του, κάναμε κάποια λάθη και χάθηκε το παιχνίδι.

Για το αν ανησυχεί που βλέπει την ομάδα σε τέτοια κατάσταση: «Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα σε γενικές γραμμές. Ήμασταν καλοί με τη Ρεάλ και κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague, χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Σήμερα παίξαμε απαίσια, αλλά φυσικά είναι διαφορετικό το κίνητρο. Η πνευματική μας προετοιμασία θα είναι πολύ διαφορετική για το Final-8»

Για τον Χέιζ-Ντέιβις και το ενδεχόμενο νέας προσθήκης: «Ο στόχος είναι να παίξει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Κύπελλο, είναι σημαντικός παίκτης. Θα προπονηθεί αύριο, αν είναι έτοιμος σωματικά θα παίξει. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε, η νέα μας προσθήκη ελπίζω να είναι ο Λεσόρ, πάει πολύ καλά και μετά το Κύπελλο θέλω να πιστεύω ότι θα ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα. Δεν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, οι δύο παίκτες θα μας βοηθήσουν γι' αυτό που έχουμε βάλει στόχο στη χρονιά»

Μετά από σήμερα είδαμε ότι μπορούμε να χάσουμε από τον οποιονδήποτε. Δεν σκέφτομαι από τώρα τον τελικό, θα προετοιμαστούμε για τον προημιτελικό απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα (σ.σ. ΠΑΟΚ). Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε μεγάλα παιχνίδια, πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Δεν υπάρχει χρόνος να δημιουργήσουμε κάποιο δράμα, έχουμε υψηλούς στόχους».