Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Μίλαν: Πρόταση 25 εκατ. ευρώ ετοιμάζουν οι «ροσονέρι», λένε στην Ιταλία

Onsports Team

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, με το προσεχές καλοκαίρι να προμηνύεται καθοριστικό για την πορεία της καριέρας του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Γκενκ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του.

Ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν, η οποία, μάλιστα, εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί πιο αποφασιστικά.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι «ροσονέρι» θεωρούν πως ο 18χρονος διεθνής μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στη δημιουργική τους γραμμή και να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» πίσω από ποδοσφαιριστές όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ. Μάλιστα, φέρονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Στη Γκενκ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παραχώρησης, με τον CEO του συλλόγου, Λουκ Χούιμπερτ, να επισημαίνει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με αγωνιστικά και όχι αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να εξελιχθεί σε «μάχη» εφόσον κινητοποιηθούν και άλλοι ευρωπαϊκοί «κολοσσοί», εξέλιξη που ενδέχεται να ανεβάσει περαιτέρω το ποσό της μεταγραφής.

Ο Καρέτσας έχει συμβόλαιο έως το 2029, με την εκτιμώμενη χρηματιστηριακή του αξία να προσεγγίζει τα 28 εκατομμύρια ευρώ.