Μητσοτάκης: «Από όνειρο θερινής νυκτός πραγματικότητα το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέβλεψε την πορεία των έργων στον Βοτανικό και μίλησε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο τόσο για την ομάδα του Παναθηναϊκού όσο και για ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον Γιάννη Αλαφούζο επέβλεψε την πορεία των έργων στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού και μίλησε για την τεράστια σημασία αυτού του έργου για ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού:

«Η διπλή ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πια πραγματικότητα και με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που υπάρχει στην κατασκευή του γηπέδου.

Θα είναι ένα πραγματικό στολίδι που θα το χαρεί η ομάδα του Παναθηναϊκού και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το γήπεδο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια μιας φιλόδοξης διπλής ανάπλασης που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και υλοποιείται από την νυν, με μία πάρα πολύ καλή συνεργασία.

Τώρα κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση. Ο Ερασιτέχνης θα έχει τις δικές του εγκαταστάσεις. Εδώ ήταν η μαύρη τρύπα της Αθήνας και πλέον θα αποκτήσει μια καινούρια ζωή για να ανακουφίσει όλη την περιοχή.

Γίνεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μια επένδυση που θα πιάσει τόπο. Αξίζει να γίνει αυτό το γήπεδο και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αλλά και για να αναπτύξουμε μια περιοχή τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινοπραξία για το έργο της και για όλο αυτόν τον κόσμο που απασχολεί στα έργα. Και που θα γίνει ακόμα περισσότερος. Προσβλέπουμε στην παράδοση του γηπέδου τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα»