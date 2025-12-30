Μητσοτάκης και Αλαφούζος στο Βοτανικό - «Μάιο του 2027 έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο του Βοτανικού επισκέφτηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννης Αλαφούζος και Χάρης Δούκας.

Όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο τα έργα προχωρούν με τον ρυθμό που είχε πει η κοινοπραξία και το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάϊο του 2027.

Το παρών στην επίσκεψη έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μετά το τέλος της περιήγησης στα έργα ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε:

"Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναικών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους".

