Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μητσοτάκης και Αλαφούζος στο Βοτανικό - «Μάιο του 2027 έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού»
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Μητσοτάκης και Αλαφούζος στο Βοτανικό - «Μάιο του 2027 έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επισκέφθηκαν το υπό ανέγερση γήπεδο των "πράσινων" στο Βοτανικό ξεκαθαρίζοντας πότε θα είναι έτοιμες οι νέες εγκαταστάσεις. 

Τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο του Βοτανικού επισκέφτηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννης Αλαφούζος και Χάρης Δούκας.

Όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο τα έργα προχωρούν με τον ρυθμό που είχε πει η κοινοπραξία και το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάϊο του 2027.

Το παρών στην επίσκεψη έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

5ee6fbad a81e 4600 9717 fb2b105fe1e5

Μετά το τέλος της περιήγησης στα έργα ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε:

"Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναικών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.
 
 
Περισσότερα σε λίγο... 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μητσοτάκης: «Από όνειρο θερινής νυκτός πραγματικότητα το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Μητσοτάκης: «Από όνειρο θερινής νυκτός πραγματικότητα το γήπεδο του Παναθηναϊκού»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δούκας: «Πραγματικό στολίδι για το κέντρο της Αθήνας»

Δούκας: «Πραγματικό στολίδι για το κέντρο της Αθήνας»

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Όσμαν κόντρα στο Μαρούσι
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Όσμαν κόντρα στο Μαρούσι
SUPER LEAGUE
Στον Παναθηναϊκό ο Σωτήρης Κοντούρης
20 λεπτά πριν Στον Παναθηναϊκό ο Σωτήρης Κοντούρης
NBA
NBA: «Ιπτάμενος» Ουεμπανιάμα στην κορυφή του Top-10 (vid)
32 λεπτά πριν NBA: «Ιπτάμενος» Ουεμπανιάμα στην κορυφή του Top-10 (vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δούκας: «Πραγματικό στολίδι για το κέντρο της Αθήνας»
50 λεπτά πριν Δούκας: «Πραγματικό στολίδι για το κέντρο της Αθήνας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved