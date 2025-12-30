Δούκας: «Πραγματικό στολίδι για το κέντρο της Αθήνας»

Οnsports Τeam

Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού και μίλησαν για τη σημασία της Διπλής Ανάπλασης τόσο για την ομάδα του «τριφυλλιού» όσο και για την πρωτεύουσα της χώρας.

Το παρών στην επίσκεψη έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος στάθηκε στην συνεργασία αυτοδιοίκησης, Κυβέρνησης, ΠΑΕ και Ερασιτέχνης.

«Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία» είπε χαρακτηριστικά.