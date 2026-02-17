Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν και παίκτες - Μήνυμα ενότητας από Γιαννακόπουλο

Μετά την σοκαριστική ήττα από τον Κολοσσό στο Telekom Center Athens, διοίκηση, προπονητές και παίκτες μίλησαν, με το αγωνιστικό τμήμα να αναλαμβάνει την ευθύνη του και άπαντες ενωμένοι και αποφασισμένοι να πηγαίνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Πολλά γράφτηκαν και πολλά περισσότερα ακούστηκαν μετά την σοκαριστική ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τον Κολοσσό μέσα στο Telekom Center Athens.

Παίκτες και προπονητής βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση μετά και την νέα κάκιστη εμφάνιση, αλλά και την νέα αναπάντεχη ήττα και μάλιστα λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το τζάμπολ του Final-8 στο Ηράκλειο.

Όμως παρά τις φήμες και την παραφιλολογία ο Παναθηναϊκός μοιάζει να βγαίνει πιο δυνατός από αυτήν την κρίση. Μετά τις συζητήσεις που έγιναν η απόφαση που πάρθηκε είναι ξεκάθαρη. Απόλυτη στήριξη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του «τριφυλλιού», με τον Τούρκο τεχνικό να πρέπει να γυρίσει άμεσα τη σελίδα και να «οδηγήσει» τους παίκτες του μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Η διοίκηση της ομάδας έκανε το χρέος της με τον καλύτερο τρόπο, πραγματοποιώντας μια σπουδαία μεταγραφή Φεβρουάριο μην, εκτινάσσοντας ακόμα περισσότερο το μπάτζετ της ομάδας και την πιο δύσκολη στιγμή δείχνει έμπρακτη στήριξη στον Εργκίν Αταμάν.

Στον τεχνικό ο οποίος «οδήγησε» τον Παναθηναϊκό και πάλι στα Final-4, αλλά και στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αταμάν δεν πρόκειται να κριθεί από το ότι θα συμβεί στην Κρήτη. Το ταμείο θα γίνει για την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Στο τέλος του πρωταθλήματος με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δείχνει με τον… δικό του τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ομάδα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες με συνεχόμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πόσταρε» παίκτες και Αταμάν ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και τη στήριξή του.

Μάλιστα έστειλε και το δικό του μήνυμα αναφέροντας:

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη.

Ταλέντο και μπαλάκια, έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή»!