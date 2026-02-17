Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα
Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών
Με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις επανέρχονται οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους. Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.
Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.
Ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες
- Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
- στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
- στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».