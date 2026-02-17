Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα
Οnsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 08:00
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα

Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

Με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις επανέρχονται οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους. Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες
  • Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»
12 λεπτά πριν Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης
42 λεπτά πριν Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα
1 ώρα πριν Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα
EUROLEAGUE
Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν και παίκτες - Μήνυμα ενότητας από Γιαννακόπουλο
2 ώρες πριν Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν και παίκτες - Μήνυμα ενότητας από Γιαννακόπουλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved