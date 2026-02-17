Νέα απεργία στα ταξί: Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα

Οnsports Team

Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

Με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις επανέρχονται οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους. Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Ο ΣΑΤΑ ζητά: