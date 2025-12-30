Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ντέσερς - Μυικό πρόβλημα με τη Νιγηρία

Οnsports Team

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Νιγηρίας με την Ουγκάντα, εξαιτίας μυϊκού προβλήματος.

Η Νιγηρία έκλεισε με μια ακόμα νίκη την πρώτη φάση του Κόπα Άφρικα, αφού επικράτησε με 3-1 της Ουγκάντας για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ούτε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν αγωνιστικοί οι λόγοι. Όπως αναφέρουν στη Νιγηρία, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν συμπεριλήφθη καν στην αποστολή, λόγω μυϊκού προβλήματος!

Φυσικά, στο Τριφύλλι περιμένουν σχετική ενημέρωση, για να δουν αν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

To επόμενο ματς της Νιγηρίας για την φάση των «16» είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου, με την αντίπαλό της να προκύπτει από τα play-offs που θα ακολουθήσουν.