Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Κυριακόπουλος, θεραπεία ο Πάντοβιτς
Οnsports Τeam 31 Δεκεμβρίου 2025, 14:20
Τελευταία προπόνηση για τον Παναθηναϊκό για το 2025 με τον Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. 

Τελευταία προπόνηση για το 2025 στο Κορωπί για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ και αυτή τη φορά να έχει να αντιμετωπίσει αγωνιστικά προβλήματα. Πέραν των ποδοσφαιριστών που είναι απόντες λόγω των υποχρεώσεών τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ισπανός τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του τους Πάντοβιτς και Κυριακόπουλο με τον πρώτο να κάνει θεραπεία και τον δεύτερο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:



