Αποχαιρέτησε Κοντούρη ο Παναιτωλικός: «Επτά χρόνια γεμάτα όνειρα και επιτυχίες»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με ιδιαίτερη χαρά αποχαιρετούμε τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος παραχωρείται στον Παναθηναϊκό, κλείνοντας έναν κύκλο επτά ετών γεμάτο προσπάθεια, όνειρα και επιτυχίες με τα χρώματα του Παναιτωλικού.
Ο Σωτήρης μεγάλωσε ως μέλος της οικογένειά μας μέσα από τα Τμήματα Υποδομής (Κ15, Κ17, Κ19), φορώντας με περηφάνια και το εθνόσημο στις μικρές Εθνικές ομάδες. Με επιμονή, σκληρή δουλειά και ήθος, ακολούθησε τον δρόμο που χάραξαν πολλά παιδιά της Ακαδημίας μας, φτάνοντας στην Ανδρική ομάδα και υπογράφοντας το καλοκαίρι του 2023 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, αγωνιζόμενος από τότε στη Super League. Ταυτόχρονα αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.