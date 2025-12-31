Ομάδες

Παναθηναϊκός: Παιδικά, χριστουγεννιάτικα χαμόγελα... φώτισαν το ΟΑΚΑ
Οnsports Τeam 31 Δεκεμβρίου 2025, 13:05
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παιδικά, χριστουγεννιάτικα χαμόγελα... φώτισαν το ΟΑΚΑ

Ένα πράσινο Χριστουγεννιάτικο χωριό στήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τους μικρούς φίλους της ομάδας κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης στο ανοικτό γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

Ένα πράσινο Χριστουγεννιάτικο χωριό στήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τους μικρούς φίλους της ομάδας. 

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης της ομάδας εκατοντάδες μικρά παιδιά βρέθηκαν στις εξέδρες και παρακολούθησαν τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του. 

Οι μικροί φίλοι των πρασίνων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, να γευτούν λιχουδιές, αλλά και να δουν από κοντά τους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί τους και μοίρασαν αυτόγραφα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε ένα VIDEO με στιγμές από τη δράση αυτή με τους μικρούς της φίλους.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού



