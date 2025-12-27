Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά σε οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μάρτινς
EUROKINISSI
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:24
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά σε οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μάρτινς

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ζέλσον Μάρτινς για την επέκταση της συνεργασίας τους, με στόχο την παραμονή του Πορτογάλου εξτρέμ στο λιμάνι έως το καλοκαίρι του 2028.

Οι πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις που κινούνται σε θετικό κλίμα και εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα η συμφωνία θα ολοκληρωθεί. Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή απόσταση στο οικονομικό σκέλος, οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που θεωρούν κομβικό για το αγωνιστικό τους πλάνο.

Ο Ζέλσον Μάρτινς διαθέτει ήδη οψιόν επέκτασης «+1» στο υπάρχον συμβόλαιό του, ωστόσο στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη παράμετρο ως δευτερεύουσα, δίνοντας προτεραιότητα σε μια συνολική αναβάθμιση των όρων της συνεργασίας.

Στο λιμάνι επικρατεί η πεποίθηση ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό και πως και η πλευρά του παίκτη επιθυμεί τη συνέχιση της κοινής πορείας. Οι δύο πλευρές κινούνται με κοινό στόχο την επέκταση του συμβολαίου έως το 2028, γνωρίζοντας ωστόσο πως μέχρι να πέσουν οι υπογραφές τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται οριστικό, κάτι που αφήνει χώρο για σενάρια γύρω από το μέλλον του Πορτογάλου.

Την ίδια στιγμή, στην πατρίδα του Ζέλσον γίνεται λόγος για ενδιαφέρον συλλόγων από την πορτογαλική λίγκα, χωρίς όμως να εμπλέκονται μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Σε κάθε περίπτωση, στον Ολυμπιακό εμφανίζονται ήρεμοι και αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι στο τέλος θα υπάρξει «λευκός καπνός» και ο Ζέλσον Μάρτινς θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.


