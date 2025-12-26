Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος μαθαίνει τον Τσικίνιο να παραγγέλνει φρεντάκι στα ελληνικά

Onsports Team

Ένα απολαυστικό και άκρως χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στα επίσημα social media του, χαρίζοντας χαμόγελα στους φίλους της ομάδας.

Πρωταγωνιστές είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Τσικίνιο, με τον Έλληνα διεθνή να αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άφησε για λίγο στην άκρη την αγωνιστική του ιδιότητα και φόρεσε… το καπέλο του δασκάλου, παραδίδοντας μαθήματα ελληνικών στον συμπαίκτη του.

Στο βίντεο, ο Έλληνας άσος τεστάρει τις γνώσεις του Πορτογάλου συμπαίκτη στη γλώσσα μας, βοηθώντας τον να μάθει και να προφέρει σωστά μερικές από τις πιο συνηθισμένες ελληνικές φράσεις.

Δείτε το βίντεο: