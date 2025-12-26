Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος μαθαίνει τον Τσικίνιο να παραγγέλνει φρεντάκι στα ελληνικά
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 14:54
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος μαθαίνει τον Τσικίνιο να παραγγέλνει φρεντάκι στα ελληνικά

Ένα απολαυστικό και άκρως χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στα επίσημα social media του, χαρίζοντας χαμόγελα στους φίλους της ομάδας.

Πρωταγωνιστές είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Τσικίνιο, με τον Έλληνα διεθνή να αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άφησε για λίγο στην άκρη την αγωνιστική του ιδιότητα και φόρεσε… το καπέλο του δασκάλου, παραδίδοντας μαθήματα ελληνικών στον συμπαίκτη του.

Στο βίντεο, ο Έλληνας άσος τεστάρει τις γνώσεις του Πορτογάλου συμπαίκτη στη γλώσσα μας, βοηθώντας τον να μάθει και να προφέρει σωστά μερικές από τις πιο συνηθισμένες ελληνικές φράσεις.

Δείτε το βίντεο:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!

Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
SUPER LEAGUE

Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες

Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες
SUPER LEAGUE

Πιρόλα: «Θα υπέγραφα στον Ολυμπιακό ξανά χίλιες φορές από την αρχή - Έχω εξελιχθεί»

Πιρόλα: «Θα υπέγραφα στον Ολυμπιακό ξανά χίλιες φορές από την αρχή - Έχω εξελιχθεί»

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»
17 λεπτά πριν Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στην παγκόσμια ελίτ των Χριστουγέννων ο Μουζακίτης
52 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην παγκόσμια ελίτ των Χριστουγέννων ο Μουζακίτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Ο Καρέτσας μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Λουίς Ενρίκε
1 ώρα πριν Μεταγραφές: Ο Καρέτσας μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Λουίς Ενρίκε
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved