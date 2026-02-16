Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπάγερν Μονάχου: Εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ, χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο
Onsports Team 16 Φεβρουαρίου 2026, 02:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν Μονάχου: Εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ, χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο

Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση με την Βέρντερ Βρέμης για την Bundesliga. Ο 39χρονος Γερμανός αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης και ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, αρχικά δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Νόιερ ήταν «προληπτικό μέτρο» και ότι ο τραυματισμός «δεν ήταν σοβαρός». Ωστόσο, μια ακτινογραφία αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός είναι πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

«Η Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να τα καταφέρει χωρίς τον Μάνουελ Νόιερ προς το παρόν», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του βαυαρικού συλλόγου, χωρίς να διευκρινίζεται για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο διεθνής τερματοφύλακας της αντιπάλου της εθνικής Ελλάδας στο Nations League.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπάγερν Μονάχου: Εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ, χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο
2 ώρες πριν Μπάγερν Μονάχου: Εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ, χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
2 ώρες πριν Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision
4 ώρες πριν Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τα highlights της αναμέτρησης
4 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τα highlights της αναμέτρησης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved