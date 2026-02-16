Μπάγερν Μονάχου: Εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ, χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο

Onsports Team

Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση με την Βέρντερ Βρέμης για την Bundesliga. Ο 39χρονος Γερμανός αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης και ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, αρχικά δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Νόιερ ήταν «προληπτικό μέτρο» και ότι ο τραυματισμός «δεν ήταν σοβαρός». Ωστόσο, μια ακτινογραφία αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός είναι πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

«Η Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να τα καταφέρει χωρίς τον Μάνουελ Νόιερ προς το παρόν», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του βαυαρικού συλλόγου, χωρίς να διευκρινίζεται για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο διεθνής τερματοφύλακας της αντιπάλου της εθνικής Ελλάδας στο Nations League.