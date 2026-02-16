Ομάδες

Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 16 Φεβρουαρίου 2026, 02:09
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Στη χώρα μας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Αμερικάνο παίκτη να περνάει από ιατρικές εξετάσεις και να τίθεται άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. 

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. 

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει το "ναι" του Αμερικανού σούπερ σταρ, καταθέτοντάς του μια αστρονομική πρόταση για τα επόμενα 2.5 χρόνια, από τη στιγμή που ο Ντέιβις πήρε την απόφαση να αφήσει το ΝΒΑ για να επιστρέψει στην Ευρώπη. 

Ο Αμερικανός παίκτης και πρωταθλητής Ευρώπης με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, αύριο το πρωί αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας του για το Final-8 της Κρήτης. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ο Ντέιβις αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στις αναμετρήσεις της Κρήτης για το Κύπελλο Ελλάδας. 



