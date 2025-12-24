Ομάδες

Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 21:54
SUPER LEAGUE

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα Χριστούγεννα, με ευχές σε όλο τον κόσμο, γραμμένες σε πολλές γλώσσες.

Τις δικές της ευχές για Καλά Χριστούγεννα, μοίρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω social media. Οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν σε πολλές γλώσσες «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!».

Δείτε την ανάρτηση



