ΠΑΟΚ: Αμφίβολος για το Final-8 ο Ντίμσα

Onsports Team

Ο Λιθουανός έχει μυϊκό πρόβλημα και δεν είναι σίγουρο πως θα προλάβει τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου.

Χωρίς τον Τόμας Ντίμσα άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Final 8 του Κυπέλλου (17-21/2). Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ αποκόμισε μυϊκό στη μέση, στο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (14/2). Χρειάστηκε μάλιστα να κάνει ένεση για να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο του ματς και κάνει θεραπεία.

Η παρουσία του στα πλάνα του Γιούρι Ζντοβτς, για τις υποχρεώσεις της ομάδας στη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση, είναι αμφίβολη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον προημιτελικό της Τετάρτης (18/2 20:00)