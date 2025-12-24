Πιρόλα: «Θα υπέγραφα στον Ολυμπιακό ξανά χίλιες φορές από την αρχή - Έχω εξελιχθεί»

EUROKINISSI

Συνέντευξη σε ιταλικό Μέσο παραχώρησε ο Λορέντσο Πιρόλα, μιλώντας για την έως τώρα πορεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και για τις σκέψεις και τις φιλοδοξίες του σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Ιταλός αμυντικός φιλοξενήθηκε στο «calcionews24», όπου αναφέρθηκε τόσο στην εμπειρία του στην Ελλάδα όσο και στη σχέση του με την εθνική Ιταλίας. Ο Πιρόλα στάθηκε στην επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας τη σημασία που είχε για την εξέλιξή του η παρουσία του σε έναν σύλλογο με υψηλές απαιτήσεις και πρωταγωνιστικούς στόχους. Παράλληλα, μίλησε για το επίπεδο ανταγωνισμού, το περιβάλλον της ομάδας και την καθημερινή δουλειά στον Πειραιά, στοιχεία που, όπως ανέφερε, τον έχουν βοηθήσει να βελτιώνεται συνεχώς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, εκφράζοντας την επιθυμία του να καθιερωθεί και να αποτελέσει μέρος των μελλοντικών πλάνων της «σκουάντρα ατζούρα». Ο νεαρός στόπερ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό φιλοδοξεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός αμυντικός μίλησε για:

Την επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό: «Βρισκόμουν σε μια δύσκολη κατάσταση μετά τον υποβιβασμό μου με τη Σαλερνιτάνα, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μένα. Ο σύλλογος με ήθελε, ο προπονητής ήταν αφοσιωμένος σε μένα: είναι μια απόφαση που θα έπαιρνα χίλιες φορές από την αρχή».

Το ότι είναι βασικός στο Champions League: «Έχω ξεκινήσει και στα έξι παιχνίδια, έχουμε πέντε βαθμούς και μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε να προκριθούμε στα playoffs. Έχουμε παίξει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα».

Τον στόχο, που είναι η νίκη: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η ιστορία μιλάει από μόνη της: πρέπει πάντα να στοχεύεις στη νίκη. Σε εκατό χρόνια, έχουν κερδίσει 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το κατόρθωμα στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και στο Σούπερ Καπ. Στην Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο».

Το ποια ομάδα θέλει να αντιμετωπίσει: «Θα έλεγα την Ίντερ. Θα ήταν ένας ξεχωριστός, συμβολικός αγώνας, ένα κλείσιμο του κύκλου».

Το κρύο στο Καζακστάν: «Μια πολύ δύσκολη εμπειρία, επτά ώρες πτήση, είκοσι βαθμοί υπό το μηδέν έξω. Ακόμα και το να περπατήσω πενήντα μέτρα από το ξενοδοχείο μέχρι το λεωφορείο ήταν αδύνατο. Ήταν πραγματικά δύσκολο».

Την Εθνική Ιταλίας: «Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό: Έχω παίξει σε τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κ21 και αυτό δημιουργεί ένα μοναδικό πνεύμα. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν την Ιταλία να επιτύχει τη μεγαλοσύνη. Ελπίζω να με λάβουν υπόψη. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχω εξελιχθεί πολύ στον Ολυμπιακό».

Πίτσα ή σουβλάκι; «Το φαγητό στην Ελλάδα είναι υπέροχο, αλλά η πίτσα είναι πάντα πίτσα».