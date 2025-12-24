Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
EUROKINISSI
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 12:55
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

Το ζήτημα του Ντάνιελ Ποντένσε αναμένεται να απασχολήσει ολοένα και περισσότερο τον Ολυμπιακό το προσεχές διάστημα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ και στον Πειραιά υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να παραμείνει στο ρόστερ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει την επιθυμία του για την παραμονή του Ποντένσε, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου του στην ομάδα. Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με την Αλ Σαμπάμπ, καθώς από εκεί θα κριθεί η τελική έκβαση της υπόθεσης. Στον Ολυμπιακό, πάντως, είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν το θέμα να εξελιχθεί σε μεταγραφικό σίριαλ.

Στόχος των ανθρώπων του συλλόγου είναι η υπόθεση να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, είτε με θετική είτε με αρνητική κατάληξη. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να τραβήξει η υπόθεση όλο το καλοκαίρι, καθώς θέλουν να γνωρίζουν έγκαιρα πού βρίσκονται και ποιες είναι οι ανάγκες τους για τη συγκεκριμένη θέση.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγηθούν σε συμφωνία και δεν βρεθεί λύση με τους Άραβες, στον Πειραιά έχουν ήδη έτοιμο εναλλακτικό πλάνο. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση ενός εξτρέμ αντίστοιχης αξίας και ποιότητας με τον Ποντένσε, ώστε να καλυφθεί το κενό και να μην επηρεαστεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ομάδας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μνηστήρες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μνηστήρες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Παγκόσμιοι… ύμνοι για την απίστευτη γκολάρα του Ελ Κααμπί!

Ολυμπιακός: Παγκόσμιοι… ύμνοι για την απίστευτη γκολάρα του Ελ Κααμπί!
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Πιρόλα - Τόσο θα μείνει εκτός

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Πιρόλα - Τόσο θα μείνει εκτός

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
17 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved